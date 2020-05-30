В Татарстане нашли тело мужчины, сорвавшегося с 200-метрового обрыва

30.05.2020, 17:34, Новости дня

В субботу, 30 мая, спасатели обнаружили тело мужчины 1996 года рождения, скончавшегося после падения с большой высоты в Камско-Устьинском районе Татарстана, об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Поиски начались после того, как накануне в ведомство поступила информация о том, что в районе Юрьевских пещер пропал человек.

Погибший был найден в воде – в четырех метрах от берега на полутораметровой глубине.

По предварительной версии, из-за наступившей темноты он мог не заметить край обрыва и упасть с высоты около 200 метров.