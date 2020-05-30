Обнародованы данные о доходах Зеленского

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30.05.2020, 17:34, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе и доходах. По данным документа, доходы главы государства и членов его семьи составили 28 миллионов 602 тысячи 468 гривен (около 1,01 миллиона долларов). Зарплату Зеленский после вступления в должность президента получает только в Государственном управлении делами. 4,4 миллиона гривен он выручил от продажи квартиры в Киеве, 3,2 миллиона — от сдачи в аренду лондонской квартиры. От акций и корпоративных прав в иностранных компаниях семья украинского президента избавилась. Однако сохранила за собой несколько брендов, в том числе "Слуга народа". Основные траты Зеленского в прошлом году составили взносы в предвыборных фонд — 11,5 миллиона гривен, а также оплата консультантов PricewaterhouseCoopers — более полумиллиона гривен.

Пресс-служба президента отмечает, что его доходы по сравнению с предыдущим годом выросли.



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