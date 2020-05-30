 

МИД охарактеризовал отношения РФ и США фразой «снизу постучали»

30.05.2020, 17:30, Новости дня

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков охарактеризовал отношения Москвы и Вашингтона цитатой из польского писателя.

«Мы движемся от одной низкой точки к другой – как сказал однажды известный польский мыслитель Станислав Ежи Лец: «Мы думали, что достигли дна, но затем снизу постучали», – сказал дипломат в интервью National Interest, передает РИА «Новости».

По его словам, отношения между обеими странами сейчас отличаются между отношениями США и СССР во времена холодной войны. Противодействие сверхдержав тогда было более опасным, но и более предсказуемым.

Наиболее проблемная сфера в отношениях, по мнению Рябкова – контроль за вооружениями.

«Складывается ощущение, что США концептуально не верят в контроль за вооружениями. Вместо этого Вашингтон пытается найти предлоги, чтобы выйти из как можно большего числа договоров в этой сфере, в которых участвует Москва», – отметил дипломат.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. В НАТО призвали США не делать этого.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о решении США по ДОН.



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