Ученые из США рассказали, как правильно питаться для предотвращения диабета 2 типа

30.05.2020, 17:30, Разное

Ученые из США после проведенного исследования выяснили, как правильно необходимо питаться, чтобы предотвратить диабет 2 типа. Для профилактики опасного заболевания следует употреблять больше цельной растительной пищи.

Специалисты, представляющие Гарвардскую медицинскую школу, решили рассмотреть особенности питания, позволяющего избежать возникновения диабета 2 типа. Они смогли выяснить, что потребление растительных продуктов может снизить риск развития эндокринного заболевания на 23%.

В ходе научной работы были рассмотрены результаты 9 исследований, посвященных корреляции питания и вероятностью диабета, а также учтены показатели свыше 300 000 человек, среди которых более 20 000 пациентов имели данный диагноз. Было установлено: чем больше в рационе участников было цельного зерна, овощей, фруктов, орехов и бобовых, тем лучше их организм защищен от проблем, приводящим к диабету и другим нарушениям.

Растительная пища полезна для профилактики избыточного веса и стимулирует потерю лишних килограммов. Благодаря правильному питанию удастся существенно снизить воспалительные процессы в организме, влияющие на развитие недуга, – заключили американские эксперты.