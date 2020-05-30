Королева русского шансона Ирина Круг показала редкий снимок повзрослевших сыновей

30.05.2020, 17:09, Разное

Сегодня вдова Михаила Круга показала фанатам редкий снимок своих повзрослевших сыновей. 18-летний Александр часто появляется в соцсетях певицы, а вот 7-летнего Андрея королева русского шансона Ирина Круг практически не показывает общественности.

44-летняя звезда русского шансона опубликовала в своём Instagram-аккаунте пост «Детки-конфетки», где показала эксклюзивный снимок с сыновьями. На фото Ирина Круг позирует в кресле, на коленях эстрадной певицы сидит семилетний Андрей, а старший сын Александр, которому 26 мая исполнилось 18 лет, стоит рядом, гордо обнимая звёздную маму и брата.

Фанаты многократной обладательницы премии «Шансон года», комментируя фото, подчеркнули, что сыновья повзрослели, это уже серьёзные мужчины, которые всегда поддержат маму. Фолловеры признались, что восхищаются творчеством Ирины Круг, они пожелали большой семье знаменитости здоровья, счастливых лет и безграничной любви.

К слову, у Ирины Круг трое детей: дочь Марина (25 лет) от первого замужества, сын Александр (18) родился в браке с Михаилом Кругом и сын Андрей (7) от третьего супруга Сергея Белоусова. Трагично, что Саше не было ещё и полутора месяцев, когда убили отца неизвестные в его собственном доме (1.07.2002).

Петь на отечественной эстраде Ирина Круг стала после гибели супруга-музыканта, она дебютировала с альбомом «Первая осень разлуки», который был посвящен творчеству короля русского шансона.