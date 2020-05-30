Анастасия Шубская похвасталась подаренными ей букетами цветов

30.05.2020, 17:09, Разное

Актриса и модель Анастасия Шубская, являющаяся женой известного хоккеиста Александра Овечкина, разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором продемонстрировала поклонникам множество подаренных ей цветочных букетов. Подарки были приурочены к рождению второго сына знаменитостей.

Совсем недавно в жизни звездной пары произошло знаменательное событие – 27 мая у них родился ребенок. Близкие люди артистки поспешили поздравить её и надарили большое количество цветов, которые Шубская решила снять на видео, опубликованное позже в разделе Stories её микроблога. При просмотре короткого ролика видно все многообразие ярких красок, которое создали праздничные растения самых разных видов и расцветок. Подаренные букеты растрогали красавицу, сопроводившую видеопубликацию благодарными словами: “А у нас все больше и больше цветочков. Спасибо большое, дорогие! Красота какая!”.



Стоит отметить, что родившийся малыш стал уже вторым ребенком в семье Александра Овечкина и Анастасии Шубской. Первенец семьи Сергей родился 18 августа 2018 года. Примечательно, что мальчик уже успел познакомиться с младшим братом и выразить по этому поводу свой восторг.