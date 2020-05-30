В ходе столкновения с боевиками в Сунже начался пожар
30.05.2020, 17:08, Новости дня
В зоне боестолкновения в городе Сунжа в Ингушетии загорелись хозяйственные постройки, сообщил источник в оперативных службах.
«Тушат хозпостройки, это промзона», – сказал собеседник ТАСС.
По словам другого источника, пожар возник в оцепленной зоне, где идет боестолкновение. По этим данным, пожар возник в мастерской.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что боевики блокированы в Сунже.
Источник в правоохранительных органах региона сообщил, что активная фаза контртеррористической операции (КТО) в городе завершена.
«Активная фаза завершена, стрельбы нет», – сказал он.
Ранее оперативный штаб региона сообщил, что в Сунже введен режим контртеррористической операции, оцеплены несколько улиц.
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