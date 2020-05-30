Врачи и звезды шоу-бизнеса попросили москвичей соблюдать прогулочный график

30.05.2020, 17:08, Новости дня

График прогулок в Москве позволит избежать одномоментного скоплений людей в одном месте и снизить риск заражения коронавирусом. Отнестись с пониманием к требованиям столичных властей ради постепенного возвращения к привычной жизни в столице призвали врачи и звезды шоу-бизнеса.

Заведующая консультативно-профилактическим отделением ИКБ № 1 ДЗМ, врач-инфекционист Ирина Иванова приветствовала решение столичных властей разрешить москвичам выходить гулять с 1 июня, но с соблюдением масочного режима, а также безопасной дистанции. «Гулять на свежем воздухе – очень полезно… График прогулок, на первый взгляд, кажется странным, но именно это позволит избежать одномоментного скоплений людей в одном месте и снизить риск заражения коронавирусом», – сказала Иванова ТАСС.

Врач назвала особенно важным соблюдать во время прогулок дистанцию и избегать скоплений людей в парках, которые будут открыты с понедельника. Одним из основных путей передачи инфекции является воздушно-капельный – при кашле, чихании или близком разговоре с зараженным. Контактный путь передачи осуществляется во время рукопожатий и других видах непосредственного контакта с инфицированным человеком, а также через пищевые продукты, поверхности и предметы, зараженные вирусом.

«Поэтому основные меры гигиенической профилактики направлены на предотвращение контакта здоровых людей с содержащими вирусы частицами выделений больного человека», – добавила Иванова.

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью АГН «Москва» тоже призвал придерживаться норм социального дистанцирования и соблюдать предписанные меры. «Я ездил по делам два дня назад, проехал в один московский двор. Увидел там много детей с родителями и без. Правила уже не везде соблюдаются», – отметил телеведущий.

По его словам, использование масок и перчаток в общественных местах «абсолютно необходимая мера». «Более того, я для себя принял решение, что маска и перчатки будут неизменными атрибутами на протяжении нескольких месяцев уж точно», – подчеркнул Губерниев.

Актриса Ирина Апексимова тоже призвала следовать требованиям властей, а не нарушать установленные правила. «Все хорошо разбираются в нынешней эпидемиологической ситуации. Все знают гораздо лучше, какие принимать меры и как их принимать)) Пробки на Садовом кольце и сорванные ограждения в парках этому подтверждение. Не думаю, что тайным желанием многих будет встреча Нового года онлайн. Ну если мы уже все сидим в этом самолете. Не лучше ли просто довериться «пилоту», – пишет Апексимова в своем Instagram.

В аккаунте «Хора Турецкого» в Instagram также появилось сообщение о том, что «сейчас именно тот переломный момент, когда необходимо максимально прислушаться к специалистам, которым удалось достойно провести Москву через пик пандемии». «Их рекомендации по соблюдению графика прогулок поможет нам не оказаться в новом очаге заболеваемости», – говорится в записи.

Авторы сообщения напомнили, что сдерживающие меры «вводятся лишь на ближайшую перспективу». «Давайте все отнесемся с пониманием ради постепенного возвращения к привычной и здоровой жизни в столице», – призвали в «Хоре Турецкого».

Директор парка «Зарядье» Иван Демидов напомнил своим подписчикам в Telegram, что «с понедельника нас отпускают» гулять, открывают парки, скверы, магазины. «Страшновато. Не знаю, когда больше надо трезвиться рассудком, когда входишь в «затвор» или когда выходишь. Как с гепатитом, например, месяц лечился, вышел, водки выпил, умер. Знаю примеры», – пишет Демидов.

Он признался, что горд москвичами. «Никакие запреты бы, думаю, не сработали, не будь мы ответственными людьми. Потому и прошла Москва эту «чуму» лучше многих столиц мира. Даже не посчитаешь, сколько жизней спасено, сколько предотвратили трагедий. Потому, люди! Выходите с умом!) Себя и близких поберегите», – призвал Демидов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Москве приступили ко второму этапу снятия ограничений, в частности, с 1 июня будут разрешены прогулки по графику, составленному для каждого дома. Расписание прогулок было решено опубликовать в виде интерактивной карты. Ранее газета ВЗГЛЯД разъясняла, какие другие ограничения будут сняты в столице с 1 июня.