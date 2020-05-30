Трамп похвалил защищающие его от демонстрантов спецслужбы США

30.05.2020, 17:08, Новости дня

Глава Белого дома Дональд Трамп похвалил Секретную службу США, которая охраняет его от осадивших резиденцию президента протестующих.

«Отлично сработала вчера вечером Секретная служба США. Они были не только совершенно профессиональными, но и очень крутыми. Я был внутри, видел каждое движение и не смог бы чувствовать себя в большей безопасности. Они дали «протестующим» кричать и скандировать сколько угодно, но когда кто-то слишком разыгрывался или переходил границу, они быстро и жестко на него набрасывались. Они даже не успевали понять, что это было», – сообщил Трамп в соцсетях, передает РИА «Новости».

При этом Трамп в своем сообщении поместил слово «протестующие» в кавычки.

Он добавил, что демонстранты были «профессионально организованы», но никому не удалось прорваться за ограждение. В случае прорыва их ждали «злобные собаки» и «самое жуткое оружие», пообещал глава Белого дома.

«[Мэр Вашингтона] Мюриэл Боузер, которая все время добивается денег и помощи, показала себя с плохой стороны, не давала полиции Вашингтона принять участие. «Не их работа». Прекрасно!» – отметил Трамп.

Демонстранты с вечера пятницы расположились вблизи Белого дома, серьезных беспорядков не зафиксировано.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после публикации в Сети видео, на котором запечатлено задержание афроамериканца Джорджа Флойда по подозрению в том, что тот якобы расплатился фальшивыми купюрами.

Судя по видеозаписи задержания, полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. После этого мужчина умер в одной из больниц города. Стражей порядка отстранили от выполнения служебных обязанностей.

В пятницу уволенного полицейского задержали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве. В тот же день в ряде городов Миннесоты ввели комендантский час.

В субботу в Атланте протестующие устроили погром в штаб-квартире CNN.

В ходе беспорядков в городе Окленд (Калифорния) один из правоохранителей получил огнестрельное ранение и скончался.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции.