«Не намерены участвовать в разрушении газеты»

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30.05.2020, 17:05, Разное

Редакция «Ведомостей» опубликовала заявление по поводу смены владельца.

Журналисты «Ведомостей» выступают против превращения газеты в инструмент влияния и планируют отстаивать наработанные за 20 лет принципы работы редакции. Такое заявление сотрудники опубликовали после завершения сделки по продаже издания медиаменеджеру Ивану Еремину.

«Появление в составе акционеров «Ведомостей» человека, руководящего агентством "Федералпресс", которое, по данным сайта госзакупок, активно сотрудничает с властями и отдельными госучреждениями и занимается "подготовкой и публикацией материалов в интересах заказчика", не может нас не тревожить», — рассказали журналисты.

Учитывая сложную экономическую ситуацию в издании, сотрудники не верят, что «Ведомости» приобретались для получения прибыли. Журналисты уверены, что покупка «Ведомостей» обусловлена не только коммерческими целями, и опасаются, что новый владелец будет пытаться вмешиваться в редакционную политику. Они также отметили близость Еремина к властным структурам.

«Заключение сделки и появление в ней Ивана Еремина выглядит как проявление неназванных фигур, реально стоящих за официальными приобретателями "Ведомостей", которые рассматривают издание как инструмент влияния, а не бизнес», — говорится в заявлении.

Сегодня стало известно, что новым владельцем «Ведомостей» через акционерное общество «Саппорт» стал издатель и владелец медиахолдинга «ФедералПресс» Иван Еремин. Медиаменеджер заявил, что планирует приумножить число читателей за счет активной региональной экспансии. В сделке должен был участвовать и издатель газеты «Версия» Константин Зятьков, который в результате отказался от покупки из-за сложной ситуации на рынке.

Источник: Новая газета



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