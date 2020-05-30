Мнение: Принудительные медицинские мероприятия

30.05.2020, 16:55, Разное

Внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым отказ от принудительной вакцинации становится правонарушением и влечет наложение штрафа. Для наступления ответственности необходимо принятие специального решения об обязательной вакцинации, сообщил замминистра юстиции Новак:

"Административная ответственность возникает только в случаях, когда появляется обязанность проведения этих мер (вакцинации) в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле"

В переводе на русский язык – как только будет внесены поправки в закон о санэпидконтроле, где принудительная вакцинация будет введена в "национальный график", появится и административная ответственность. Нет сомнений, что при необходимости – и уголовная. Пока же ответственность вводится превентивно в качестве угрозы.

По сути, население страны аккуратно, но неотвратимо загоняется в медицинский барак, где путинские доктора Менгеле будут экспериментировать над ним. А меры устрашения в данном случае выполняют роль все того же старого доброго террора, с помощью которого власть будет управлять заключенными. Метод принуждения замещает убеждение – слишком долго и часто лгала власть, чтобы продолжать верить ей, особенно в столь щекотливых вопросах.

Вне всякого сомнения, сама процедура принудительных медицинских экспериментов над людьми формально останется добровольной с некоторыми возможными оговорками. Однако решение всегда найдется – без клейма о вакцинации человек будет поражен в правах. Они и сегодня имеют сугубо призрачный вид, а в будущем даже от этой стыдливой накидки откажутся. Будущее страны уже определено – апартеид, где основная масса людей будет находится в статусе неполноценных, а к каждому будет применяться принцип презумпции безусловной вины за что угодно. Не хочешь подставлять плечо под неизвестный укол? – Ты несешь угрозу окружающим, а потому – в отдельную камеру.

В довесок принимается новая концепция борьбы с экстремизмом, где само понятие становится крайне широким. Вводится понятие "идеологии насилия". Как известно, даже брошенный стаканчик – это уже насилие, а позиция Путина была изложена им вполне четко: сегодня стаканчик, а завтра будут магазины громить. Превентивный террор за несовершенное действие – это и есть борьба с экстремизмом.

Борьба с апартеидом или фашизмом изнутри системы невозможна. Такого рода конструкции нереформируемы в принципе. Все принимаемые законы о борьбе с населением создают ситуацию, когда попытка остаться человеком будет приравнена к государственному преступлению. Уже поэтому борьба за свои права внутри этой системы бессмысленна и нерациональна – она лишь отвлекает ресурс на войну с ветряными мельницами. Просить и писать челобитные означает играть по тем правилам, которые режим вводит и которые он может менять по своему усмотрению. Ликвидировать нужно саму несправедливую и откровенно фашистскую систему, в которую очень быстро трансформируется путинский режим. Все остальные решения бесперспективны.