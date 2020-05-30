В Москве автоматически продлили рабочие цифровые пропуска

30.05.2020, 16:48, Новости дня

Оформленные для рабочих поездок цифровые пропуска в Москве, действовавшие до 31 мая, автоматически продлили до 14 июня, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

Ранее мэр подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. С 15 апреля наличие таких пропусков стало обязательным.

«Все рабочие цифровые пропуска, ранее оформленные до 31 мая, автоматически продлены до 14 июня. Перед поездкой рекомендуем проверить действие своего цифрового пропуска на портале nedoma.mos.ru, а также убедиться, что к нему привязан корректный номер автомобиля или транспортной карты», – пояснили в департаменте, передает ТАСС.

Ранее в Москве приступили ко второму этапу снятия ограничений, в частности, были разрешены прогулки – но по графику, составленному для каждого дома. Сервис с графиком прогулок опубликован на официальном сайте мэра столицы mos.ru.