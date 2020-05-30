Коронавирус в России: за сутки выявлен 8 371 зараженный

30.05.2020, 16:42, Разное

За последние сутки коронавирус в России выявлен у 8 371 человека в 85 регионах. Более 42% зараженных не имели симптомов.

В Москве зафиксировано 2054 новых случая коронавируса. Это наименьший показатель за последний месяц.

На втором месте по числу заболевших коронавирусом находится Московская область. За последние сутки в регионе выявлено 774 случая. В Санкт-Петербурге – 383.

Темпы прироста числа выздоровевших продолжают увеличиваться. За последние сутки от коронавируса излечились 8 785 человек. В то же время зафиксировано 174 летальных исхода.

На совещании с президентом Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал второй этап отмены ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. С 1 июня в городе разрешаются прогулки, возобновляется работа непродовольственных магазинов и служб быта.

Жители столицы могут гулять на улицах, в парках, скверах и других городских территорий. Получать для этого пропуск не нужно, однако необходимо надевать маски и другие средства защиты органов дыхания. Перчатки нужны только в магазинах, аптеках и на общественном транспорте.

Рекомендуется гулять в местах, удаленных от места жительства не более чем на два километра. В противном случае необходимо получать пропуск для личных нужд – как и прежде, его можно оформить не более двух раз в неделю.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 19 Апр 2020 в 10:45 PDT