 

Плавание в море стало опасным из-за COVID-19

30.05.2020, 16:42, Разное

Эксперт по биологической защите Георгий Фролов предупредил об опасности купания в море в условиях эпидемии коронавируса COVID-19. Люди рискуют заразиться при входе и выходе из воды, а также на мелководье.

Фролов пояснил, что коронавирус может скапливаться в морской пене. Там могут находиться возбудители и других инфекций. В связи с этим специалист рекомендовал мыться с мылом после плавания и исключить попадание морской воды в рот, передает АГН “Москва”.



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