Директор NASA подтвердил, что съемки нового боевика с Томом Крузом пройдут в космосе: “Мы сделаем все возможное, чтобы это произошло”

30.05.2020, 16:30, Разное

В начале мая стало известно, что компания Илона Маска SpaceX (это они планируют запустить на орбиту первого космического туриста, и они же разработали ракеты-носители Falcon 1, Falcon 9 и Falcon Heavy) и актер Том Круз готовят боевик, съемки которого пройдут в космосе. Вместе с Крузом и Маском над фильмом работает NASA. Сегодня директор космического агентства Джим Брайденстайн прояснил некоторые детали революционного проекта – ранее кино снималось исключительно на Земле:

Люди теперь все время спрашивают меня о Томе Крузе. Мой ответ – да, мы бы хотели, чтобы Том Круз полетел на Международную космическую станцию ​​и снял там фильм. Я поддерживаю эту идею. Мы сделаем все возможное, чтобы это произошло.

Ранее было неизвестно, где именно пройдут съемки фильма. Выдвигались даже теории, что основное действие боевика развернется в открытом космосе. Теперь же официально подтверждено, что площадкой станет МКС.

Том Круз в фильме “Миссия невыполнима: Последствия” (2018)

Брайденстайн добавил, что когда он был моложе, то именно Том и фильм “Лучший стрелок”, в котором актер исполнил главную роль, вдохновили его стать пилотом военно-морского флота, а это, как известно, привело его к нынешней должности в космическом агентстве:

Я учился в начальной школе, когда впервые увидел этот фильм. С того дня я знал, что стану пилотом ВМФ. Так оно и стало. Если Том Круз может вдохновить ребенка присоединиться к военно-морскому флоту и стать пилотом, то почему он не сможет вдохновить кого-то, чтобы стать следующим Илоном Маском? Это то, что нам нужно. Нам нужно новое поколение Илонов Масков, нам нужно их намного больше. Так что NASA поддерживает проект, мы запустим Тома в космос.

Также уже известно, что новый фильм точно не будет продолжением серии боевиков “Миссия: невыполнима”. Том Круз – один из немногих актеров, кто самостоятельно выполняет опасные трюки в фильмах. Он прыгал с парашютом 106 раз ради одной сцены, забирался на самое высокое здание в мире – Бурдж-Халифа в Дубае и задерживал дыхание под водой на 6 минут. А на съемках шестой “Миссии” он сломал колено, прыгая с одного здания на другое.

Том Круз в фильме “Миссия: невыполнима” (1996)