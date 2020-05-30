Samsung выпустила улучшенный вариант смартфона Galaxy A51

30.05.2020, 16:30, Разное

Компания Samsung выпустила обновление версии своего смартфона Galaxy A51. В новинке, согласно информации производителя, увеличен объем оперативной памяти и флеш-накопителя.

Основные параметры популярной модели остались неизменными, зато улучшилась производительность и повысилась мощность устройства. Samsung Galaxy A51 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем, выполненным по технологии Super AMOLED Infinity-O. Фото- и видео-запись, а также стрим на YouTube пользователь сможет осуществлять с помощью четырехмодульной камеры. Ее главный датчик и селфи-объектив имеют расширение соответственно в 48 и 32 мегапикселей, пишет Инфореактор.

В продажу смартфон южнокорейского IT-гиганта поступил пока только на территории Индии. Однако далее его планируют реализовывать и в других регионах мира, дойдет аппарат и до России. При этом на выбор покупателя Samsung предложит версии с 4 и 6 гигабайтами ОЗУ. Для хранения контента предусмотрены 64 или 128-гигабайтный чип в зависимости от модификации нового Galaxy A51.

Работает девайс на восьмиядерном процессоре Exynos 9611, а батарея в 4 тысячи мАч обеспечивает до 20 часов воспроизведения видео и до 32 часов разговора. Начальная стоимость гаджета составит около 370 долларов США. Каким будет ценник в российских магазинах, пока не известно.