 

Стас Костюшкин пожалел, что рассказал о пережитом в детстве насилии

30.05.2020, 16:30, Разное

Стас Костюшкин высказал сожаление относительно откровенного интервью, данного в эфире интернет-программы «Алена, блин!». В нем 48-летний певец признался в том, что в детстве пережил сексуальное насилие.
Экс-солист популярного когда-то дуэта «Чай вдвоём» Стас Костюшкин пояснил журналистам о своем прошлом. Как оказалось, жизнь селебрити не всегда была такой безмятежной и радостной. Как пишет издание «ГлобалМСК.Ру», в 8 лет будущий артист стал жертвой сексуального насилия.

В рамках YouTube-шоу певец детально в подробностях описал тот роковой день, когда на него и еще несколько его друзей, играющих в поле, напал мужчина. Из-за испуга ребята не смогли ни сопротивляться, ни убежать. Это было первое признание артиста о трагедии, произошедшей с ним в детстве. Откровение Костюшкина шокировало как его многих коллег, так и представителей СМИ, а также многочисленных поклонников исполнителя.

Однако, со слов официального представителя артиста Алексея Елфимова, уже через день после сенсационного рассказа о насилии в детстве, музыкант высказал сожаление о высказанном ранее. По мнению Костюшкина, подумав после выхода передачи Алены Жигаловой, он понял, что сказал лишнее.



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