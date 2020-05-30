 

У футболистов “Карпат” выявили коронавирус

30.05.2020, 16:25, Новости дня

COVID-19 подтвердили у отдельных игроков и среди персонала львовских “Карпат”. Инфицированные сразу же были перевели на режим самоизоляции, симптомы заболевания у них отсутствуют, говорится на сайте клуба.

Руководство Украинской Ассоциации Футбола и Украинской Премьер-лиги было оперативно сообщено о ситуации в лагере команды. В ФК “Карпаты” ожидают, что вскоре будет официально принято решение об отмене календарного матча “Карпаты” – “Мариуполь”.

“ФК “Карпаты” уверяет, что окажет всю необходимую помощь членам команды и работникам клуба ради нераспространения COVID-19. В понедельник львовяне пройдут еще одно тестирование”, – говорится в сообщении.

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 393 человек. Так, общее количество инфицированных в стране увеличилось до 23 204, умерло 696 украинцев, вылечилось 9311 больных.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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