Умер народный артист РФ Юльен Балмусов

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30.05.2020, 16:16, Новости дня

Народный артист России, артист Российского академического Молодежного театра (РАМТ) Юльен Балмусов скончался на 80-м году от коронавируса, сообщили в пресс-службе театра.

«У нас умер Юльен Сергеевич Балмусов – старейший артист театра», – сообщили в учреждении, передает ТАСС. Там уточнили, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Балмусов обладал редким природным дарованием, пояснили в театре.

«Редкое природное дарование, огромный творческий диапазон, сочетание глубокого проникновения во внутренний мир создаваемого образа с блестящей отточенностью внешнего рисунка роли, уникальное чувство партнерства, исключительные работоспособность и требовательность к себе, высокий профессионализм сделали Юльена Сергеевича Балмусова не просто ведущим артистом театра, но еще и настоящим эталоном высокого служения искусству для нескольких поколений артистов театра», – пояснили в РАМТ.

Балмусов родился 6 июля 1940 года, он работал в РАМТ с 1962 года, куда его приняли после Театрального училища имени Щепкина. Он сыграл порядка 100 ролей, включая главные и эпизодические. В 1985 году его наградили Госпремией РСФСР за роль Жавера в спектакле «Отверженные» по роману Виктора Гюго.

Также Балмусов сыграл свыше 20 ролей в кино. Он исполнил роль Феликса Дзержинского в картинах «Сокровище республики», «Слушай», «Залп Авроры», «На одной планете», «Доверие».

Юльен Балмусов играл у режиссеров Сергея Бондарчука, Андрея Кончаловского, Константина Худякова.



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