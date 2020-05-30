 

ЕС призвал США одуматься

30.05.2020, 16:15, Новости дня

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и вице-президент ЕК, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвали США пересмотреть решение о разрыве отношений с Всемирной организацией здравоохранения. В распространенном совместном заявлении Ляйен и Борреля говориться, что ЕС продолжит поддерживать организацию в борьбе с пандемией и уже предоставил дополнительное финансирование. Руководители ЕС считают, что только глобальное сотрудничество и солидарность станут единственным эффективным способом борьбы с распространением коронавируса.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разрывает отношения с ВОЗ. По его словам, США "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения".

 



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