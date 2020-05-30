Появились первые кадры с места КТО в Сунже, где силовики блокировали группу бандитов
30.05.2020, 16:15, Новости дня
В Сети опубликована запись, сделанная, как утверждает автор ролика, 30 мая, в городе Сунжа в Ингушетии, где произошла перестрелка между сотрудниками силовых ведомств и бандитами.
На записи видно, что правоохранители перекрыли улицу, слышна интенсивная стрельба.
Как сообщалось ранее, в эту субботу в Сунже был введен режим контртеррористической операции. Известно, что силовикам удалось блокировать вооруженных злоумышленников.
Данных о наличии погибших и пострадавших пока не поступало.
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