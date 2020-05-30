 

Появились первые кадры с места КТО в Сунже, где силовики блокировали группу бандитов

30.05.2020, 16:15, Новости дня

В Сети опубликована запись, сделанная, как утверждает автор ролика, 30 мая, в городе Сунжа в Ингушетии, где произошла перестрелка между сотрудниками силовых ведомств и бандитами.

 

На записи видно, что правоохранители перекрыли улицу, слышна интенсивная стрельба.

Как сообщалось ранее, в эту субботу в Сунже был введен режим контртеррористической операции. Известно, что силовикам удалось блокировать вооруженных злоумышленников.

Данных о наличии погибших и пострадавших пока не поступало.



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