«Я беру себя в руки»: Мария Порошина борется с лишними килограммами

30.05.2020, 16:09, Разное

Актриса театра и кино Мария Порошина пояснила фанатам в социальных сетях, что ведёт борьбу с лишними килограммами. «Я беру себя в руки», – сделала категоричное заявление в своём Instagram-аккаунте мама пятерых детей.

46-летняя Мария Порошина объяснила, что приняла серьёзное решение держать себя в форме не для того, чтобы не потерять славу красавицы, её причина более банальна. Играя во многих спектаклях, многодетной маме приходится нелегко физически, когда присутствует лишний вес. Также знаменитость отметила, что когда человек худеет, то выглядит моложе, а она уже не девочка, вот почему назрела необходимость взять себя в руки. «Хотя я слабохарактерная во многом и мне очень сложно», — разоткровенничалась с фанатами звезда сериалов «Бригада» и «Всегда говори „всегда“».

Как именно происходит борьба с лишними килограммами, артистка не рассказала, но многие фолловеры призвали Порошину не менять свою внешность, отметив, что она молодеет на глазах. Фанаты подчеркнули, что обожают знаменитость и все фильмы с её участием, а также пожелали здоровья многодетной маме и её детям Полине, Серафиме, Аграфене, Глафире и Андрею.