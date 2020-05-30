Мнение: Письмо: “Остались ли достойные шаги?”

30.05.2020, 16:04, Разное

Здесь хороший мужчина. И женщина у него очень хорошая.

Сама бы хотела разобрать, но ладно уж, разбирайте самостоятельно.

Я помогу.

konan1975

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Помогите, пожалуйста, разобраться.

Мне 44, разведен 3 года. До этого был в 20-летнем браке. Который по большей части разрушил сам. Двое сыновей 18 и 16 лет.

С С. начал встречаться, еще будучи в браке. Ей 38, она также замужем, есть дочь 9 лет.

Встретились на одном семинаре. Я там выступал на лекции, в перерыве познакомились. Она удивительная женщина. Очень обаятельная. Глаза блестят, очень скромно себя ведет, но при этом – яркая и светлая. А люди к ней прямо липнут, и мужчины, и женщины. Я смотрел на нее в каком-то трансе. Она видела мое состояние, улыбалась.

Мы еще раз встретились через несколько дней. Выпили кофе, я поцеловал ее. Спустя короткое время мы оказались в постели. И начались встречи, я влюбился в нее и признался в этом. Она ответила взаимностью. Из семьи я ушел где-то через год. Если честно, она ускорила процесс этот, но брак уже давно рассыпался.

По поводу ОЗ затрудняюсь сказать. Мне кажется, что она у нас приблизительно одинакова. Я веду курсы, снимаюсь иногда в кино. Финансово неплохо, но без блеска особого. Что-то вроде “широко известен в узких кругах”. Она тоже работает в сфере кино. Мой доход раза в 2-3 выше.

Наверное, в первый год я мог бы увести ее из семьи, если бы до меня дошло, что насколько она важна для меня и что становится все важнее. А может ошибаюсь.

Но сейчас наши отношения длятся уже 4 года. Три из которых я живу один и зову по-настоящему. Сначала я был уверен, что все получится. Но теперь понимаю, что витал в облаках. Да, она говорит, что ей со мной обалденно. В постели и в разговорах. Нам никогда не бывает скучно. Очень любит, чтоб я читал ей вслух. Она при этом самый внимательный слушатель и так смотрит на меня, что чтение регулярно прерывается. Я люблю сидеть и просто смотреть, как она озвучивает разные ролики. Голос у нее изумительный. Мне доставляет огромное удовольствие делать ей приятное. И она меня сразу поразила тем, что ей мое состояние более важно, чем ее собственное.

Да, она признается постоянно в любви. Но факты упрямая вещь. А они говорят о том, что моя значимость недостаточна для нее. Чтобы уйти из семьи. От мужа, с которым хорошие отношения, но говорит, что не любит его.

Раньше на вопрос, что если любишь не его, а меня, то в чем же дело – чаще молчала. Потом говорила, что рядом со мной забывает обо всем и хочет быть вместе, но возвращаясь домой – словно трезвеет. И понимает, что у нее целый мир там. Отношения с родственниками, как воспримет ребенок, страх, что-либо менять. Плюс к этим страхам, надуманным или нет, один точно объективный. Я после развода живу в съемной квартире. И не сказал бы, что сейчас близок к покупке своей.

За последний год, начав читать блог, я изменился. Закрыл рот в первую очередь. Перестал ее тащить. Да и устал тащить в принципе. А сил оборвать отношения не было. Тяжело отказаться от того, что было и пока еще есть лучшим, из произошедшего с тобой в жизни.

Пару раз я пытался закончить все. Спустя неделю-две моего молчания, она находила меня как правило на работе, где занятия вел. Смотрю на нее, и понимаю, что очень сильно я влип. В смысле, что отказаться от нее по своей воле для меня практически нереально. Она легко за вечер возвращала меня к жизни полностью. И снова уезжала домой.

Не скажу, что обделен женским вниманием. Скорее наоборот. На тех же курсах – в основном женщины, многие оказывают знаки внимания. Было бы желание. Но его нет. Пробовал не один раз встречаться с другими женщинами. И вроде бы все прекрасно, кроме того, что не хочу я никого, кроме нее. Все равно, как после Мерседеса в Жигули пересесть. Уж лучше пешком.

Перед карантином мы разговаривали у меня дома.

С. – Я поняла, что живу не своей жизнью

Я – Что ты имеешь ввиду?

С. – Так нельзя. Бессмысленно жить с тем, кого не хочешь и не любишь.

Я – Ты все знаешь. Я люблю тебя.

С. – Да, я знаю.

Я не стал больше ничего говорить, да и что можно добавить? Если что-то у нее начало в голове меняться, то скажет сама.

Получилось так, что перед карантином она с семьей уехала к родственникам в село. Там и остались. Мы продолжали общаться, в основном в переписке. Я как-то для себя решил, что если есть вероятность того, что в ее голове придет решение, то этот вынужденный перерыв нам на пользу. И старался просто общаться, меньше об этом думать и заниматься своими делами. Работой, спортом и английским. Хотя не думать получалось плохо, но отчасти спасала работа.

Один наш письменный диалог пару недель назад:

С. – Очень соскучилась. Секса с тобой хочу до головокружения!

Я – Я тоже) До кружения всего, чего только можно. Но есть вещь, которой хочу больше, чем секса с тобой…

С. – Быть рядышком?

Я – Угадала! Обнять и в улыбку твою нырнуть.

С. – Тоже хочу этого безумно. Люблю тебя. Имя твое хочу повторять.

Я – Люблю тебя, спокойной ночи!

У меня в отличие от того, как было пару лет назад, давно не было никаких качелей. Но я не могу сказать, что ожиданий нет. Они есть, я жду ее и это негативно влияет на мою жизнь. Наверное, корона Победителя. Но меня уже не бросает из огня да в полымя. Я отдаю себе отчет, что шанс на ее желание уйти из семьи если и есть, то небольшой.

Просто подумал, что глупо расставаться во время карантина по телефону. Глупо и беспощадно по отношению к нам обоим. Как-то уже решил для себя, что из 4 лет, 3 года прождал, то что уж сейчас. И я для себя еще в марте решил, что я дождусь, пока она приедет. И прощаться нужно, если так случится, глаза в глаза.

Через пару дней она шлет фото, где возле костра шашлыки делает.

С. – Голодная) И очень скучаю!

Я – А у меня английский в онлайне только закончился. За голосом твоим соскучился. Может поговорим немного?

С – Не могу.

Я – На фото прищур у тебя вызывающий! И глаза блестят, особенно левый) Приятного аппетита и хорошего вечера!

С – Левый к костру ближе) Спасибо, солнышко, целую!

А я сел спокойно и думаю, что ничего и никогда не изменится. Все ее двухмесячной давности мысли о том, что нужно жить так как ты хочешь, с кем ты хочешь, делать то, что ты хочешь – это все просто красивый манифест.

Который легко разбивается в щепки простым фактом, что человек, который пишет тебе, что безумно скучает, не может 10 метров в сторону от костра отойти и набрать. По-прежнему боится кого-то обидеть. Кого-угодно, но только не меня. Но при этом этот человек выстраивает свое желание жить по-новому.

Благо, что я научился эти мысли при себе держать, а не вываливать на голову.

И спрашивал себя, так ли уж есть смысл ждать конца мая, чтоб именно после этого расстаться? Возможно, разве что для того, чтоб красиво расстаться и остаться в ее памяти живой улыбкой, а не молчанием в переписке.

А потом я понял, что чтоб я там себе не говорил, но я вишу на огромном крюке. И локус мой часто улетает к ней. И возвращаю я его назад с огромным трудом, только когда работа (благо ее много).

Потом в один вечер говорил с ней и сказал, что надо, чтоб она приехала и поскорее. Видимо, что-то в интонации моей было такое. Ответила, что поняла и скоро будет. Через несколько дней она приехала ко мне на 3 дня. Сказала мужу, что ей нужно побыть одной.

У нее тоже идет настоящий кризис и переоценка всего. Отношений с мужем, дочерью, матерью.

Три дня были великолепны. Провели их в постели и разговорах, отлипнуть друг от друга было невозможно.

Что я услышал из того, что касалось меня? Хочет разводиться с мужем, но окончательно не решила. При этом хочет встать на свои ноги, а не бросаться из огня да в полымя. В смысле, осознала, что до замужества из одних отношений впрыгнула в другие. Из других – замуж.

С.- Хочу наладить свою жизнь, стать на свои ноги.

Я – Не вопрос. Разводись с мужем и давай встречаться, как нормальные люди.

С – Да, так нужно. Но я пока не приняла окончательного решения.

Я (держал на руках гитару) – Струны на гитаре очень перетянуты…. Меня не боишься потерять?

С – Боюсь…

Я промолчал. Что ответить? Человек вправе делать то, что он хочет. Думать, взвешивать. Хоть всю жизнь. А мне что делать? Пятый год пошел отношениям. Люблю сильнее намного, чем вначале. Пересилить себя и отрезать? Я не знаю, смогу ли. Наверное, да, но это будет ад.

Оставить как есть? Но это тот же ад, только еще и бесконечный. Она может думать месяц, два, полгода. Это ее право. А я как ни крути завис в ожидании от ее решения, что неправильно. И это совсем не похоже на “сделать свой ход и переключиться”.

Или это вообще все вранье. Может и неосознанное. Просто чтоб оставить все как есть, настолько долго, насколько возможно.

Мы расстались через три дня. Со словами “люблю” она уехала. Через пару дней началось все то же дурацкое состояние. Звоню ей:

Я – Ты как?

С – Вино пили с сестрой до утра.

Я – С чего бы это? (она очень редко пьет)

С – Плохо без тебя.

Я – Слушай, помнишь на одном спектакле я на сцене рассказывал барышне анекдот?

С – Какой?

Я – Два человека любят друг друга, но не могут быть вместе, потому, что один из них – дура.

С (рассмеялась) – Вспомнила. Люблю тебя.

Я – Только в нашем анекдоте, не одна дура, а две. И вторая мужского пола. Я тоже тебя люблю.

И повесил трубку. Мужа она отправила домой из села. Хочет побыть одна. Я ей в этом мешать не собираюсь. И теперь – наша песня хороша, начинай с начала.

Наверняка, что-то мог сделать раньше. Но вышло так, как вышло. Но если говорить про сейчас?

Подскажите, пожалуйста, уважаемая Эволюция, остались ли у меня какие-то достойные шаги в этой ситуации?

С уважением.