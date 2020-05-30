Глава НАСА заранее допустил отмену старта Crew Dragon

30.05.2020, 15:53, Новости дня

Запуск космического корабля Crew Dragon может не состояться в эту субботу, сообщил глава НАСА Джим Брайденстайн.

«Мы реализуем план по запуску сегодня. Трудности с погодой сохраняются, шансов на отмену 50%», – сообщил Брайденстайн в соцсетях, передает РИА «Новости».

Эти данные подтвердила компания SpaceX, которая создала корабль.

«Все системы готовы к испытательному полету Crew Dragon с астронавтами НАСА», – отметила компания. При этом в сообщении отмечается, что специалисты продолжают наблюдение за погодой.

Действующий летчик-космонавт Андрей Борисенко в комментарии газете ВЗГЛЯД заявлял, что если запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС не состоится 30 мая, то следующее пусковое окно будут определять не исходя из погоды, а из данных специалистов по навигации и баллистике.

Напомним, запуск Crew Dragon к МКС, который должен был стать первым за девять лет полетом астронавтов с территории США, 27 мая не состоялся из-за погодных условий.