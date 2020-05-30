В российском городе ввели режим контртеррористической операции

30.05.2020, 15:30, Новости дня

В городе Сунжа в республике Ингушетия введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщили в оперштабе региона.

«Руководствуясь статьями 11, 12 Федерального закона РФ №35-ФЗ «О противодействии терроризму», в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности начальником УФСБ РФ по Республике Ингушетия генерал-майором Чернышевым С. А. принято решение о проведении с 14.30 30 мая 2020 года контртеррористической операции на территории города Сунжа Республики Ингушетия, район ограниченный: ул. Чкалова, ул. Плиева, ул. Дружбы, ул. Висаитова, ул. Южная, ул. Гарданова, границами населенного пункта», – сообщили в оперштабе, передает ТАСС.

Источник агентства в силовых структурах сообщил, что в городе «возникло боестолкновение».

По его данным, стрельбу открыли на улице Демченко.

Ранее сообщалось, что силовики провели бой с боевиками в лесном массиве в Хасавюртовском районе Дагестана.