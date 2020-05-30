 

ЕС призвал США пересмотреть решение о разрыве отношений с ВОЗ

30.05.2020, 15:30, Новости дня

Евросоюз призвал США пересмотреть решение о прекращении отношений со Всемирной организацией здравоохранения, заявили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Перед лицом этой глобальной угрозы (пандемии коронавируса – прим. ВЗГЛЯД) настало время для расширения сотрудничества и выработки общих решений. Необходимо избегать действий, которые ослабляют международные результаты. В этом контексте мы настоятельно призываем США пересмотреть свое объявленное решение», – говорится в совместном заявлении политиков, передает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали американские власти.

Москва обвинила Вашингтон в нанесении удара по международно-правовым основам взаимодействия в здравоохранении в тот момент, когда миру нужна консолидация.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Что будет закрыто в Подмосковье и кто сдаст анализы: постановление Воробьева

26.05 / Агентство Fitch ухудшило прогноз падения мировой экономики до 4,6% в 2020 году

14.04 / Американские дипломаты в 2018 году предупреждали о проблемах с безопасностью в Уханьском институте вирусологии

22.04 / СК возбудил дело о поставке просроченных аппаратов ИВЛ в больницу Владимира

20.05 / Волонтеры «Молодежки ОНФ» начали брать под опеку пожилых и маломобильных граждан

20.04 / Полиция открыла уголовные производства из-за пасхальных служб в Почаевской и Святогорской лаврах

17.04 / Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили пандемию коронавируса

10.04 / Смартфон Oukitel C18 Pro за 149$ лучше Xiaomi Mi CC9 Pro

29.04 / Американская сланцевая промышленность умирает?

14.05 / За шумихой вокруг коронавируса Die Welt расслышал стук копыт всадников ядерного апокалипсиса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска