 

Кирилл Гребенщиков назвал сюжетный поворот второго сезона сериала “Тест на беременность” идиотским

30.05.2020, 15:28, Разное

Артист провел прямой эфир в личном микроблоге. Знаменитость
пошла навстречу подписчикам, которые очень хотели обсудить второй сезон сериала
“Тест на беременность”. Кирилл
Гребенщиков признался, что от этой части мелодрамы он не в восторге.

По словам артиста, на общее восприятие картины повлияли “производственные
моменты” и сценарий. То, что литературная основа для теленовеллы написана не
лучшим образом, понимали даже актеры.

Исполнители главных ролей из кожи вон
лезли, чтобы скрыть изъяны сюжета. “Мы всеми силами ради вас и ради себя старались вытянуть
своей игрой, и только отчасти нам это удалось”, – поделился Кирилл Гребенщиков.

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Публикация от Кирилл Гребенщиков (@kirill.grebenshchikov) 28 Май 2020 в 12:00 PDT

К прямому эфиру присоединилась еще одна звезда
сериала “Тест на беременность” – Маргарита Адаева. Во втором сезоне героиню
артистки убивают. По признанию Маргариты, узнав о смерти персонажа, она разрыдалась. Адаева не могла понять, почему ее выводят из истории, актриса не
знала, что сделала не так.

Кирилл Гребенщиков тоже высказался о кончине персонажа Маргариты
Адаевой. Этот сюжетный ход актер сериала “Тест на беременность” назвал идиотским.

Маргарита и Кирилл уверены, что продолжения мелодрамы
не будет. “Уходя – уходи”, – высказалась Адаева, а Гребенщиков ее поддержал.



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