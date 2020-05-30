Мясников перечислил пути передачи коронавируса

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30.05.2020, 15:16, Новости дня

Главврач московской городской клинической больницы № 71 имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников назвал известные на сегодняшний день науке способы передачи нового коронавируса.

«Пути передачи нового коронавируса и степень их вероятности: воздушно-капельный – доказан; через слизистые глаза и рта – весьма вероятен; через загрязненные поверхности (ручки тележек, пакеты, посылки, овощи и прочее) – маловероятно; через воду – нет», – написал Мясников в своем телеграм-канале.

Он добавил, что вирус также не распространяется через систему вентиляции в жилых помещениях, в инфекционных больницах вероятность его распространения мала, через кожу рук он также не передается.

Врач уточнил, что вирус также не передается при беременности и родах от матери к плоду, заболевание может перейти через кровь, но этот способ маловероятен.

«Через домашних животных – нет. И еще раз нет. Коронавирус у них быть может, а вот передаваться от них к человеку – нет», – заключил Мясников.

Ранее Мясников пояснял, почему вакцина от нового коронавируса не может быть выпущена для широкого применения в короткие сроки.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду на то, что вакцину от коронавируса удастся получить до второй волны распространения заболевания.



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