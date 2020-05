Mood Ring: Бритни Спирс выпустила первую за четыре года песню

На днях состоялся мировой релиз песни Mood Ring (By Demand), над которым Бритни работала вместе с DJ Mustard. Со вчерашнего дня трек стал официально доступен для всех людей на планете. Раньше композиция была доступна для прослушивания только в японской делюкс-версии девятого альбома певицы Glory, вышедшего в 2016 году.

Как отмечает Vulture, несмотря на то, что песня фактически не является свежей, подавляющему большинству трек неизвестен и по всем правилам можем считаться первой новой музыкальной записью Спирс за последние четыре года. За сутки трек стал самым прослушиваемым на iTunes.

Repurposed this since we didn’t use it: You folks wanted a new album cover ….. ta da there you go!!!! What was requested next is out now ….. I hope you turn #MoodRing up sooooooo loud !!!! https://t.co/xmwWR79k52pic.twitter.com/XIY4SrgIbo

— Britney Spears (@britneyspears) May 29, 2020

Ранее Бритни представила альтернативную обложку альбома Glory. Произошло это после того, как альбом внезапно возглавил музыкальный чарт iTunes.

Не ожидала увидеть такое. Ребята, вы невероятные. Очень люблю этот альбом и рада, что он вам дорог так же, как и мне. Спасибо большое!

– сообщила Спирс в Instagram, после чего ее поклонники написали в комментариях, что обложка Glory могла быть куда более привлекательной.

Оказалось, что более привлекательная обложка действительно существует, и в свое время ее для Бритни сделал фотограф и режиссер Дэвид Лашапель. Тогда команда певицы посчитала, что стоит выбрать что-то более консервативное – просто портрет, а не сексапильный снимок посреди пустыни, ведь Бритни переживала не самые простые времена.

Обложка Glory Ранее не опубликованная обложка Glory