 

Первого фигуранта стрельбы в Броварах отправили под арест

30.05.2020, 15:10, Новости дня

Одному из участников перестрелки в Броварах Киевской области избрали меру пресечения. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Мужчину отправили под арест без права внесения залога.

Как отметили в полиции, еще 20 человек, которым объявили подозрение в хулиганстве, ожидают избрания меры пресечения. Им всем правоохранители просят назначить содержание под стражей.

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило 29 мая в 7.15. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранения получили три человека.

Аваков назвал перестрелку в Броварах “отголоском коррупционных схем”. По его информации, участников конфликта нанимали за 800 грн в день.

Мэр Броваров Игорь Сапожко обвинил в произошедшем власти Киевской области. По его словам, ситуация связана с рынком пассажирских перевозок.

Полиция утверждает, что перестрелка в Броварах произошла из-за конфликта между компаниями “Союзавто” и “Евроавтоальянс”, которые не смогли поделить пассажиропоток.

Общее число задержанных лиц, участвовавших в перестрелке, достигло 28, вычислили также еще 39 человек, отметили в полиции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум

04.04 / Эксперты отметили важность поправок в Конституцию для патриотического воспитания молодежи

30.04 / Мишустин рассказал о самочувствии

20.04 / Двукратный вице-чемпион КХЛ Гарнетт: жалею, что ушел из “Трактора”

26.05 / В доме в центре Петербурга обрушились несколько балконов

27.05 / Пентагон похвастался способностью устроить «очень быстрое» ядерное испытание

05.05 / ВОЗ назвала самое эффективное средство для профилактики заражения коронавирусом

07.04 / В британском правительстве рассказали о состоянии Джонсона

30.04 / В администрации США пожелали Мишустину скорейшего выздоровления

27.03 / Трамп указал General Motors на невыполненное обещание по производству аппаратов ИВЛ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска