Попова опровергла распространенный миф о коронавирусе

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30.05.2020, 15:08, Новости дня

Иммунитет к новому коронавирусу не появляется у людей, которые переболели ОРВИ, вызванной другим коронавирусом, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Каждый год мы видим значительное количество людей, которые переносят ОРВИ, вызванные коронавирусом. И сегодня мы абсолютно точно можем сказать, что коронавирус сезонный не дает перекрестного иммунитета для COVID-19», – сообщила Попова в эфире «России 1», передает ТАСС.

По ее словам, ученые предполагают, что коронавирус COVID-19 не сильно мутирует. Это дает основание полоагать, что вакцина от него может быть создана и она может быть достаточно эффективной, отметила Попова, информирует РИА «Новости».

Она добавила, что регионы с благополучной эпидемиологической ситуацией смогут первыми отправить своих жителей на отдых.

«Это уже будет зависеть от того, как будет развиваться эпидситуация в регионах и как она будет развивать в тех местах, где мы привыкли отдыхать. Это хороший вопрос, на мой взгляд, какие регионы первыми смогут отправлять своих граждан, своих жителей на отдых, потому что нельзя же из горячей точки или с высокого эпидподъема отправлять людей или отпускать куда-то», – отметила она.

По ее словам, москвичи пока смогут отдыхать внутри своего субъекта.

Ранее Всемирная организация здравоохранения развенчала миф о том, что курение может быть хорошей профилактикой против коронавируса нового типа.



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