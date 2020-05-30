В Шереметьево загорелся самолет «Аэрофлота»

30.05.2020, 15:08, Новости дня

У самолета «Аэрофлота» в Шереметьево произошло воспламенение силовой установки, пассажиров внутри не было, сообщил источник в экстренных службах.

«Посадка в Шереметьево прошла штатно. Затем, когда самолет заруливал, воспламенилась вспомогательная силовая установка», – сказал собеседник РИА «Новости».

По его словам, это был грузовой рейс, пассажиров на борту не было.

Представитель «Аэрофлота» Михаил Демин уточнил, что возгорание произошло у Boeing 777.

«Boeing 777 совершал грузовой рейс из Пекина. Пассажиров на борту не было. Посадка прошла в штатном режиме, во время руления при запуске вспомогательной силовой установки произошло ее автоматическое выключение в результате срабатывания датчика неисправности», – отметил Демин.

Угрозы жизни и здоровью экипажа не возникло, заключил представитель перевозчика.

В четверг в Шереметьево самолет совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя, на его борту не было пассажиров.