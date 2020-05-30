Доктор Мясников оценил степень опасности зараженных животных и посылок

30.05.2020, 15:01, Новости дня

Кошка или собака, заболевшие коронавирусом, не могут заразить человека, сообщил главврач городской клинической больницы №71 Александр Мясников.

Медик подчеркнул, что доказан воздушно-капельный способ передачи вируса, высокая вероятность передачи через слизистые глаза и рта. Но от домашних животных заразиться коронавирусом невозможно.

Также мала вероятность заражения через загрязненные поверхности, в том числе посылки, ручки тележек, воду, систему вентиляции. При родах вирус не может перейти от матери к ребенку.

Кроме того, Мясников рассказал, что в Москве для выявления коронавируса делают ПЦР-тест, когда у пациента берут мазок со слизистой зева, и анализ на антитела, для которого у больного берут кровь, передает ТАСС.