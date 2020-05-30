В Москве автоматически продлили все рабочие цифровые пропуска

30.05.2020, 15:01, Новости дня

В Москве автоматически продлили до 14 июня все рабочие цифровые пропуска. Тем не менее в мэрии рекомендуют перед поездкой проверить действительность своего документа. Это можно сделать на портале nedoma.mos.ru. Также необходимо убедиться, что к пропуску "привязан" корректный номер автомобиля или транспортной карты, отмечает телеканал "Россия 24".

Порядок получения новых пропусков при этом не меняется: их можно оформить на портале nedoma.mos.ru, отправив смс на номер 7377 или по телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77. Для поездок на машине к пропуску обязательно нужно "привязать" ее госномер, а при передвижении на общественном транспорте — номер транспортной карты. Новый пропуск следует оформить не позднее, чем за пять часов до поездки. Штраф за поездки без пропуска составляет 5 тысяч рублей.

Однако оформить рабочий пропуск самостоятельно сотрудники теперь могут только с указанием данных российского паспорта. Иностранным же гражданам для получения рабочего пропуска необходимо обратиться к работодателю.

С 29 мая на сайте мэра и правительства Москвы стала доступна функция поиска цифровых пропусков по номеру телефона. Это позволит человеку увидеть список своих пропусков, например, в случае их утери. Раньше москвичам, лишившимся пропуска по рассеянности или невнимательности, приходилось обращаться в службу техподдержки и ждать рассмотрения заявки, теперь же они могут буквально за минуту найти свои данные самостоятельно, пишет ТАСС.

Сервис "Цифровые пропуска" также дает возможность самим работодателям централизованно оформить пропуска для всех сотрудников. Они могут сделать это в личном кабинете юрлица на сайте mos.ru. Если у работодателя возникают сложности при оформлении, он может получить необходимую помощь на портале i.moscow.