Назван объем средств для борьбы с коронавирусом в России

30.05.2020, 14:48, Новости дня

Для борьбы с коронавирусом в общей сложности планируется потратить порядка 500 млрд рублей, эта сумма сопоставима с программой модернизации первичного звена, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«На борьбу с коронавирусной инфекцией из всех бюджетов мы планируем, что будет потрачено порядка 500 млрд рублей, это очень значительная сумма, которая сопоставима… со всей программой модернизации первичной медико-санитарной помощи», – сказал Мурашко, передает РИА «Новости».

Говоря о выполнении планов нацпроекта, министр отметил, что январь-февраль этого года прошли неэффективно.

«Подводя итоги первого квартала по расходованию средств на нацпроекты, к сожалению, отмечаю, что первый квартал, несмотря на то, что январь-февраль были достаточно спокойными для медицинской помощи, были потрачены на какую-то раскачку и, к сожалению, прошли неэффективно, объемы расходов по бюджетам регионов, на которые выделены были средства, не превышали 10%. Это крайне низкие цифры», – отметил глава ведомства.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала, к настоящему моменту собрала чуть меньше половины из 1,7 млрд долларов, необходимых для борьбы с коронавирусом.