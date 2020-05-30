Мальта перехватила груз ливийских динаров, отпечатанных в России

30.05.2020, 14:42, Новости дня

Госдепартамент США сообщил о перехвате Мальтой груза ливийских динаров, отпечатанных российским Гознаком. Деньги на общую сумму, эквивалентную $1,1 млрд, предназначались неназванной “нелегальной параллельной организации”, говорится в заявлении ведомства.

Россия с 2016 года печатает наличные для одного из участников гражданской войны в Ливии – правительства в Тобруке, цитировал слова его центрального банка в эфире местного телевидения портал The Libya Observer. Фактически оно контролируется генералом Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, в военной поддержке которого регулярно обвиняют Россию.

В заявлении Госдепартамента отмечается, что США признают единственным легитимным центральным банком Ливии тот, что контролируется международно признанным правительством в Триполи.

Мальта раньше уже перехватывала напечатанные в России динары для правительства в Тобруке, тогда это объяснялось признанием страной только одной стороны конфликта в Ливии.

В Ливии идет гражданская война. Сейчас запад и столицу Ливии контролирует Правительство национального согласия. Его поддерживают ООН, западные страны, Турция и Катар. Восток и часть юга страны находятся под контролем Палаты представителей Ливии. Она была избрана в 2014 году и известна как правительство в Тобруке. Ее поддерживает Ливийская национальная армия во главе с генералом Халифой Хафтаром, объявившим себя недавно единственной властью в стране.

Войска Хафтара весной 2019 года осадили Триполи и вели подготовку к штурму города, но в последние недели потерпели несколько болезненных поражений, потеряв в том числе важную военно-воздушную базу. После этого Пентагон заявил о переброске в страну российских истребителей.