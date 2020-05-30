Мнение: МРОТ в России, помощь регионам и конец банковского рабства

30.05.2020, 14:35, Разное

1. На Руксперте вышла статья с данными по величине минимального размера оплаты труда в России с 1991 года. Все эти тридцать лет МРОТ исправно повышался и недавно достиг величины прожиточного минимума:

https://ruxpert.ru/Минимальный_размер_оплаты_труда_в_России

https://ruxpert.ru/Статистика:Прожиточный_минимум_в_России

С 2009 по 2019 год, например, МРОТ вырос в 2,6 раза (см. заглавный график), значительно опередив инфляцию за тот же период.

2. Помните, мы с вами обсуждали финансовую проблему регионов, которые пострадали от закрытия экономики на карантин гораздо сильнее, чем Москва с её огромным бюджетом?

Правительство собирается компенсировать регионам выпавшие бюджетные доходы:

«Минфин России 26 мая 2020 года, согласно распоряжению правительства РФ, перечислил 100 млрд рублей 56 российским регионам для компенсации снижения их доходов. Средства направят в те субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов», — говорится в сообщении.

3. Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей, которая позволяет клиентам мгновенно переводить средства между разными банками (СБП):

https://lenta.ru/news/2020/05/28/sber

С 27 мая Сбербанк подключил всех своих клиентов к Системе быстрых платежей (СБП) от Центробанка. Об этом рассказала первый зампредседателя регулятора Ольга Скоробогатова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Скоробогатова подчеркнула, что теперь ЦБ ожидает существенный прирост объемов и количества операций. Сбербанк, крупнейшая кредитная организация России, последней из списка системно значимых банков стала участницей СБП.

На «Руксперте», кстати, есть и статья про СБП:

https://ruxpert.ru/Система_быстрых_платежей

Начиная с этого месяца, все банки обязаны бесплатно выполнять переводы на сумму до 100 тысяч рублей. За перевод более крупных сумм комиссия может составлять до 0,5%, но не более 1500 рублей.

Таким образом, в России наконец-то побеждены не только роуминг и «мобильное рабство», но и «банковское рабство» тоже.