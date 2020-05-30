В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

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30.05.2020, 14:34, Разное

За последние сутки в Москве умерли еще 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Об этом сообщили в оперштабе.

Это самый большой суточный прирост смертей от COVID-19 в столице за все время. За день до этого число зафиксированных летальных случаев составило 76.Общее число погибших от коронавируса в Москве достигло 2408 человек.

Накануне в стране зарегистрировали рекордные 232 летальных случаев от коронавируса. Впервые оперштаб сказал о смерти за сутки в РФ более 200 пациентов с COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве «не такая радужная», и предупредил, что статистика смертности от инфекции в мае увеличится. При этом он отметил, что пик распространения коронавируса в столице уже позади.

Источник: Новая газета



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