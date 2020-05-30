США обвинили Россию в «подделке» валюты для Ливии

30.05.2020, 14:30, Новости дня

Правительство Мальты изъяло партию контрафактной ливийской валюты на сумму 1,1 млрд долларов, фальшивые динары якобы напечатал российский «Госзнак», утверждает госдепартамент США.

На сайте госдепа утверждается, что фальшивые динары якобы были напечатаны «Гознаком» – российским предприятием, которое напрямую принадлежит правительству и занимается, в частности, производством банкнот, монет и паспортов».

По версии США, заказчиком могла выступить некая нелегитимная организация.

Также американская сторона обвинила Россию в якобы «усугублении экономических проблем» Ливии.

Россия официально печатает валюту для других стран по заказу их центральных банков, для Ливии соответствующие операции проводятся с 2016 года. Банкноты заказывает параллельное правительство в Тобруке, однако правительство национального согласия (ПНС), заседающее в Триполи и признанное ООН, не объявляло эти деньги вне закона.

Ранее США захотели отправить в Тунис военных «из-за России».

До этого в Африканском командовании ВС США (АФРИКОМ) заявили, что Москва якобы направила в Ливию истребители для поддержки «российских наемников», которые, по мнению США, воюют на стороне Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара.

Газета ВЗГЛЯД писала о боевых действиях в море у Ливии с применением боевой авиации – где, предположительно, МиГ-29 атаковали в порту Триполи турецкое торговое судно и военный фрегат турецких ВМС. Утверждалось, что у ЛНА появилось от четырех до восьми МиГ-29.