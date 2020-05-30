Бренд Mitsubishi пока не опубликовал новый план развития

30.05.2020, 14:30, Разное

После создания крупного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi автопроизводители обязались предоставлять свои среднесрочные планы. Первые две марки уже сделали это, а бренд Mitsubishi пока не опубликовал новый план развития.

По словам гендиректора Такао Като, в данной ситуации компании не понятно, как действовать дальше. По словам представителя Mitsubishi, им необходимо время, чтобы обрисовать свое будущее направление на европейском рынке. Он уверяет, что стратегия бренда будет обнародована «спустя несколько недель».

Эксперты предрекают «трем бриллиантам» автопрома закрепление в Океании и государствах АСЕАН. Многие модели, которые выпускаются для покупателей Европы, производятся в Азии. Исключением является только модель Express, которую бренд Renault собирает во Франции для продаж на австралийском рынке и в АСЕАН. На протяжении последних лет компания от продаж в ЕС имеет только убытки. Потери за квартал специалисты оценили в 130 миллионов долларов. На российском рынке ситуации сложилась иная. Сложность заключается в том, что автомобили локально производит совместное предприятие РСМА, поэтому Mitsubishi «вписан» в альянс конкурентов.