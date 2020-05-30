Брак ракеты «Протон-М» устранили

30.05.2020, 14:16, Новости дня

Брак на ракете «Протон-М», допущенный в 2015-2016 годах, устранен, она готова к запуску спутников, сообщили в Роскосмосе.

В Роскосмосе уточнили, что ракета предназначена для запуска спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103», передает РИА «Новости».

Ракету-носитель планируется отправить на космодром Байконур, добавили в госкорпорации.

В апреле сообщалось, что запуск спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» отложили на июль из-за бракованных деталей в ракете-носителе. Позже стало известно, что после устранения брака запуск может состояться 30 июля.

Напомним, на завод для устранения брака решено было вернуть три ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М».