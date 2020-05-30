Семимесячный сын Тимати получил травму

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30.05.2020, 14:10, Разное

Модель рассказала о первых травмах наследника в своем инстаграм-аккаунте. Мальчик растет активным ребенком. Анастасия Решетова регулярно делится в “Сторис” проказами сынишки.

Ратмир уже активно ползает и изучает окружающую обстановку. Избранница рэпера Тимати поведала поклонникам о первых “боевых” ранениях мальчика. Она призналась, что малыш расцарапал себе щеку, а еще упал вниз головой. “Это неизбежно”, – констатировала Анастасия Решетова

Примечательно, что уже в следующих видео сын рэпера Тимати и модели выглядит довольным. Судя по всему, травмировался он не сильно.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 25 Окт 2019 в 2:02 PDT

Напомним, недавно пользователи Сети раскритиковали Анастасию Решетову за то, что она решила сократить дневной сон сына, потому что ночью малыш стал часто бодрствовать и не давать спать родителям. Подписчики модели считают, что не нужно мешать ребенку спать, когда он хочет.

Такие советы бесят возлюбленную рэпера Тимати. Она разразилась гневной речью в адрес диванных экспертов. Девушка пояснила, что посоветовалась с педиатром и сомнологом, прежде чем менять режим сна ребенка.



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