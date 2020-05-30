 

“Попали в тяжелое положение”: экономист предрек новую волну увольнений в России

30.05.2020, 14:10, Разное

Проректор Финансового университета при правительстве России, профессор Александр Сафонов считает, что стране предстоит еще одна волна массовых увольнений трудящихся. И она будет отнюдь не менее масштабной, чем первая.

По мнению Сафронова, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19 в России ограничительные меры стали не только причиной, но и стартовым механизмом для социально-экономического кризиса. Специалист отметил, что сокращение платежеспособного населения будет лишь усиливаться после снятия карантина. Вместе с ним будет снижаться и спрос на товары и услуги.

“Он окажется пониже, в силу того, что люди, оказавшиеся без работы, не получавшие заработную плату, попали в такое тяжелое положение”, – пояснил эксперт.

Александр Сафронов обратил внимание, что российская экономики ориентирована не только на внутренних, но и на внешних потребителей. А коронавирус в России сегодня значительно снижает объем экспорта товаров.



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