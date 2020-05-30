Симоньян рассекретила «страшный эпизод» встречи Флинна с Путиным

30.05.2020, 14:08, Новости дня

Главред RT Маргарита Симоньян рассказала, как проходила встреча бывшего советника главы Белого дома Дональда Трампа Майкла Флинна с президентом РФ Владимиром Путиным на десятилетии канала.

Симоньян в своем телеграм-канале написала: «Поскольку рассекречены разговоры Майкла Флинна, придется и мне рассекретить самый страшный эпизод, вменявшийся ему в вину».

По ее словам, на десятилетии телеканала Флинн сидел за одним столом с российским лидером, фото с мероприятия «возбудила все западные СМИ и их доверчивых читателей».

Симоньян объяснила, что в тот день встретила «Начальника» у входа, и, пока провожала его к столу, рассказала, с кем он будет сидеть.

«Вы будете сидеть за столом с Эмиром Кустурицей и Майклом Флинном, бывшим главой военной разведки США», – вспоминает Симоньян свою реплику.

«Да ну. Военной разведки США?».

«Да», – сказала главред RT.

«А как он к вам попал?».

«Мы пригласили его выступить на конференции в честь нашего юбилея, он согласился», – уточнила Симоньян.

«Ну вы даете».

«Дальше Начальник сел за стол, поздоровался со всеми, посмотрел приготовленную для праздника программу, поздравил телеканал со сцены и ушел», – описала произошеднее Симоньян.

«Вот ровно так проходила эта секретная и теперь уже рассекреченная операция», – заключила главред телеканала.

Напомним, исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл сообщил, что американская разведка планирует опубликовать записи бесед Флинна и Сергея Кисляка, занимавшего пост посла РФ в США. Глава Белого дома не стал возражать против публикации разговоров, он заявил, что тоже хотел бы их послушать.