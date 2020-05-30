 

Путин призвал продумать позицию РФ на фоне снятия ограничений по COVID в ряде стран

30.05.2020, 14:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин указал, что многие страны уже снимают ограничения по коронавирусу, однако в некоторых приходится к ним возвращаться, и необходимо понять, как здесь строить работу.

Путин сообщил в ходе совещания с постоянными членами Совбеза, что во многих странах снимают ограничения, связанные с коронавирусом. В первую очередь это делают те страны, «экономика которых сильно зависит от туристической отрасли», передает РИА «Новости».

Он добавил, что в некоторых государствах, где ограничения были сняты, «приходится возвращаться вновь к мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией».

«Нам нужно вместе с нашими специалистами, с медиками, санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению», – заключил президент.

Глава государства отметил, что РФ вывезла из других стран еще не всех своих граждан, желающих вернуться.

На данный момент за границей остаются более 25 тыс. россиян, «застрявших» там из-за ситуации с коронавирусом. В ближайшее время планируется еще около 10 вывозных рейсов, сообщил в ходе заседания глава МИД Сергей Лавров.

Ранее в Минкомсвязи рассказали о планах по возвращению россиян из-за рубежа.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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