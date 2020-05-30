Частным клиникам решили помочь со стимулирующими выплатами для врачей, борющихся с COVID

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30.05.2020, 14:08, Новости дня

Частные медклиники смогут получать субсидии для получения стимулирующих выплат медикам, сообщило правительство России.

«Частные больницы смогут получать субсидии на стимулирующие выплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – сообщается на сайте правительства.

В некоторых регионах страны частные медицинские организации работают с больными коронавирусом наряду с государственными больницами, поясняется в сообщении. Решение о предоставлении подобным учреждениям средств для стимулирующих выплат будут принимать главы регионов.

Также премьер Мишустин обязал руководителей субъектов РФ обеспечить в кратчайшие сроки выплаты медицинским работникам, которые помогают больным с коронавирусом.

«Мишустин обязал руководителей регионов контролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки. По его словам, как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников. Ждать для этого даты выплаты заработной платы не нужно», – отмечается в сообщении.

Ранее в Совете Федерации предложили правительству назначать единые денежные выплаты семьям медработников в случае смерти врачей из-за COVID-19, а самим врачам – в случае получения ими инвалидности из-за работы с коронавирусной инфекцией.



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