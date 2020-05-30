Мнение: Минометный расчет за работой
30.05.2020, 14:00, Разное
Американский минометный расчет за работой в Афганистане.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
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30.05.2020, 14:00, Разное
Американский минометный расчет за работой в Афганистане.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
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