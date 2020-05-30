Фонд Рината Ахметова готовит к передаче в государственные больницы крупнейшую партию ИВЛ

30.05.2020, 13:55, Новости дня

С самого начала эпидемии коронавируса в Украине Ринат Ахметов объединил ресурсы благотворительного Фонда, ФК “Шахтер” и бизнесов SCM и выделил 300 миллионов гривен на борьбу с COVID-19.

Вместе Министерством здравоохранения Украины был определен перечень важнейших медицинских потребностей для борьбы с коронавирусом. Это мобильные аппараты искусственной вентиляции легких, анализаторы проб, концентраторы кислорода, мобильные боксы для транспортировки больных, средства индивидуальной защиты – все, что врачи называют самым необходимым в условиях новой угрозы.

В кратчайшие сроки они были закуплены за рубежом и переданы государственным больницам в регионах. В мае помощь от Фонда продолжается, в ее рамках реализован ряд инициатив.

Аппараты ИВЛ

Первую партию аппаратов искусственной вентиляции легких Фонд Рината Ахметова передал Минздраву еще в марте. В мае два аппарата Фонд вместе с банком ПУМБ передали медикам Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

Кроме того, уже приобретена и готовится к передаче крупнейшая партия аппаратов ИВЛ – 200 единиц. Они соответствуют самым высоким стандартам оказания помощи.

Технические возможности оборудования позволяют использовать его в любых клинических ситуациях – и в отделениях интенсивной терапии, и отделениях неотложной помощи. Они подходят для всех схем лечения (контролируемая, вспомогательная, инвазивная и неинвазивная вентиляция) как взрослых, так и для детей. После окончания эпидемии коронавируса аппараты будут спасать пациентов с другими заболеваниями, затрудняющими дыхание.

Фото: fund.fdu.org.ua

Онлайн-конференция для врачей

Фонд уделяет большое внимание подготовке медиков к работе с этими аппаратами: стартовала серия вебинаров, на которых ведущие эксперты Украины рассказывают врачам всей страны о нюансах лечения COVID-19 и применении аппаратов ИВЛ для спасения больных с тяжелыми осложнениями. В конференции приняли участие более 800 медиков со всех регионов Украины, но на практике вебинар поможет освоить новейшие аппараты ИВЛ и самые прогрессивные методы лечения вируса гораздо большему количеству специалистов.

“Сейчас от работы ИВЛ зависит спасение жизней пациентов с осложнениями от коронавируса. И медики в опорных больницах должны быстро освоить работу на суперсовременных аппаратах. В этом им поможет наша онлайн-конференция. Кроме того, Фонд Рината Ахметова в партнерстве с Минцифрой сняли образовательный сериал для врачей и пациентов “Как работают аппараты ИВЛ”. Посмотреть его можно на диджитал-площадках Фонда”, – рассказала член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Первый вебинар длился три часа. Эксперты делились с врачами государственных больниц передовым мировым опытом лечения COVID-19 и нюансами работы с последними моделями ИВЛ.

“Это более чем эффективный шаг, поскольку новые аппараты могут отличаться своими режимами работы в зависимости от производителя. Благодаря сериалу врачу вместо изучения инструкции на 800 страниц можно посмотреть 10–15-минутное видео с участием эксперта-анестезиолога. Кроме того, обновление своих знаний о работе c оборудованием время от времени нужно каждому медику, особенно если они мало или редко с ним сталкиваются. В отделениях интенсивной терапии в обычных условиях нечасто находятся пациенты, которым нужна искусственная вентиляция легких. Поэтому для врачей инфекционных больниц это обучение крайне важно для получения новых знаний. В программу курса вошли вопросы, которые больше всего интересуют специалистов. На первом вебинаре было небольшое количество теоретического материала. Главная цель – коммуникация с врачами и ответы на вопросы, которые у них возникают во время интенсивной терапии больных COVID-19”, – отметил глава Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров.

Фото: fund.fdu.org.ua

Анализатор ПЦР-тестов

В мае Днепропетровский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины получил от Фонда Рината Ахметова современный анализатор ПЦР-тестов на коронавирус CFX96 Touch и источник бесперебойного питания, который обеспечит функционирование аппарата даже в случае экстренных отключений электричества.

У аппарата производства компании BIO-RAD (США) высочайшая точность анализов, а также оперативность – от момента забора крови до результата проходит не более получаса. Кроме тестов на коронавирус, на нем можно провести анализ проб на ВИЧ, гепатиты и другие вирусы.

“Медики получают крайне необходимые средства защиты, а еще – современное оборудование. Мы благодарны Фонду Рината Ахметова за 30 тысяч экспресс-тестов, которые область получила в апреле, и за современный аппарат для ПЦР-диагностики”, – отметил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Фото: fund.fdu.org.ua

Экспресс-тесты

Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, медики составляют пятую часть от общего числа всех инфицированных. Особенно рискуют врачи скорой помощи, которые зачастую первыми контактируют с инфицированными. Поэтому Фонд Рината Ахметова приобрел и передал для семи областных центров экстренной медпомощи 20 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса. В результате первичную диагностику могут пройти порядка 10 тыс. человек во Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской и Ровенской областях.

По словам медиков в регионах, тесты они ждали с нетерпением.

“Хотел бы выразить благодарность Фонду Рината Ахметова за помощь. В этих тестах крайне нуждаются очень многие наши работники, особенно в сельской местности”, – рассказал руководитель Черновицкого областного центра экстренной медпомощи Владимир Еленев.

Фото: fund.fdu.org.ua

“Я присоединяюсь к словам благодарности от всех врачей скорой помощи Винницкой области. Здоровье медицинских работников должно быть на первом плане, и такая забота о них Фонда Рината Ахметова говорит о том, что у нашей страны есть будущее”, – сказал глава Черновицкого областного центра экстренной медпомощи Анатолий Пирникоза.

Благодаря помощи Фонда Рината Ахметова тестирование смогут пройти и те бригады медиков, которые работают на автомобилях, полученных в рамках проекта “200 скорых для Украины”. В прошлом году в украинские больницы во всех регионах страны разъехались 114 “реанимаций на колесах”, 64 внедорожника и 22 неонатальных автомобиля, оборудованных аппаратами ИВЛ итальянского производства. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией коронавируса.

Фото: fund.fdu.org.ua

Начиная с февраля, когда по личному решению Рината Ахметова, фонд первым в стране отреагировал на мировой вызов угрозы эпидемии коронавируса, он передает Минздраву оборудование для эффективного лечения осложнений COVID-19: высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы, а также современные средства индивидуальной защиты для украинских медиков, инфракрасные термометры с лазерной указкой, 300 тыс. экспресс-тестов на коронавирус, ПЦР-тесты и анализаторы для них.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 58 млн человек, из них 361 тыс. умерли, более 2,44 млн вылечились.

По состоянию на 29 мая в Украине коронавирусом инфицированы 22 811 человек, умерло 679 украинцев, 8934 вылечились.