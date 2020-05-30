Антон Геращенко: Полиция на сегодня определила более 60 участников перестрелки в Броварах, включая заказчиков

30.05.2020, 13:55, Новости дня

Украинские правоохранители уже определили более 60 участников стрельбы в Броварах Киевской области, включая заказчиков. Об этом сегодня на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

“Полиция на сегодня определила более 60 участников перестрелки, включая заказчиков.Часть из них пытается скрыться. Но это им не удастся. Всех найдем и передадим в суд для определения меры и степени вины каждого”, – сообщил Геращенко.

По его словам, сегодня в Броварском суде начинается процедура определения меры пресечения для 21 задержанного участника стрельбы.

“Полиция и прокуратура требуют для всех задержанных титушек меры пресечения в виде безальтернативного ареста на два месяца”, – подчеркнул Геращенко.

Он добавил, что судебные заседания могут быть открытыми.

Сейчас в Броварском суде начинается процедура определения меры пресечения для 21 задержанного во вчерашних криминальных… Posted by Антон Геращенко on Laupäev, 30. mai 2020

Замминистра также сказал, что следствию известны заказчики стрельбы в Броварах.

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило 29 мая в 7.15. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранения получили три человека.

Аваков назвал перестрелку в Броварах “отголоском коррупционных схем”. По его информации, участников конфликта нанимали за 800 грн в день.

Мэр Броваров Игорь Сапожко обвинил в произошедшем власти Киевской области. По его словам, ситуация связана с рынком пассажирских перевозок.

Полиция утверждает, что перестрелка в Броварах произошла из-за конфликта между компаниями “Союзавто” и “Евроавтоальянс”, которые не смогли поделить пассажиропоток.

Общее число задержанных лиц, участвовавших в перестрелке, достигло 28, вычислили также еще 39 человек, отметили в полиции.