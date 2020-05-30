В Москве 6 июня откроется книжный фестиваль «Красная площадь»

30.05.2020, 13:53, Новости дня

В Москве с 6 по 8 июня пройдет книжный фестиваль «Красная площадь», организаторы намереваются строго следить за соблюдением новых санитарных требований.

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции на фестивале также будет проводиться регулярная дезинфекция площадок, передает ТАСС со ссылкой на правительство Москвы. Посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию – не менее 1,5 м.

«6 июня в столице начнет работу ежегодный книжный фестиваль «Красная площадь». В этом году он пройдет в шестой раз, его участников и гостей фестиваля ждет уникальный литературный марафон. Попасть на ярмарку можно будет при соблюдении действующих в Москве правил: прийти на фестиваль можно будет пешком, либо нужно будет оформить цифровой пропуск для разовой поездки. Кроме того, в соответствии с новыми санитарными и организационными требованиями, на территории фестиваля необходимо находится в маске и перчатках», – сообщили в правительстве.

Также там уточнили, что в связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль будет менее масштабным, чем в прошлые годы. Тем не менее, на Красной площади организуют несколько площадок: «Главная сцена», «Детская сцена», «Художественная литература», «Нон-фикшн», «Музейная линия», «История отечества». Гости смогут ознакомиться с книжными новинками: лучшие книги посетителям представят более 200 издательств.

«Важный и столь долгожданный литературный праздник, приуроченный ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка, состоится вопреки всем невзгодам. Фестиваль станет первым большим культурным событием в мире, который еще только начал возвращаться к нормальной жизни после пандемии. Уверен, что подобный литературный марафон станет радостным событием абсолютно для всех», – приводятся в сообщении слова председателя оргкомитета по проведению книжного фестиваля «Красная площадь», советника президента РФ Владимира Толстого.

Как уточняется на сайте, в фестивале примут участие писатели и поэты, известные артисты лучших столичных театров и популярные музыканты, которые подготовят программы по мотивам литературных произведений. Ведущие музеи страны расскажут о своих издательских программах и, конечно, о запланированных выставках. Кроме того, фестиваль открыт для самых юных читателей: предусмотрена отдельная образовательная и развлекательная программа с участием лучших детских авторов.

«Одну из фестивальных площадок организовали московские библиотеки. Для всех желающих заработает медиазона, где можно будет познакомиться с электронными ресурсами, представленными в библиотеках Москвы. Запланированы интерактивные программы и лекции, литературные квесты, показ моноспектаклей, читки литературных произведений, показы мультфильмов. Также проведут встречи с писателями и экспертами книжной индустрии», – отметили в правительстве города.

Увидеть трансляцию всех фестивальных мероприятий можно будет на ресурсе «Онлайн.Библиогород». Фестиваль продлится до 8 июня.

В прошлом году фестиваль «Красная площадь» состоялся у стен Кремля в пятый раз. На площадках мероприятия прошло более 750 встреч с писателями и деятелями культуры, лекций, презентаций, театральных и музыкальных постановок. Участие в нем приняли более 400 издательств из 52 регионов России.

Стоит отметить, что в РФ начали анонсировать многие мероприятия, отмененные из-за коронавируса.

Во вторник президент Владимир Путин объявил, что парад Победы состоится 24 июня. Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Президент напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей», которые освобождали страну и Европу и брали штурмом Берлин. Позже глава государства подписал указ, объявив 24 июня нерабочим днем.

Кроме того, определены даты ЕГЭ – 29 и 30 июня состоятся пробные экзамены, а с 3 июля начнется уже плановая сдача экзаменов в зданиях школ – с соблюдением необходимых мер предосторожности: организацией пространства, обеспечением масками и перчатками, а также организацией разметки для соблюдения расстояния между учениками и партами.